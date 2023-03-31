رئيس نابولي يكشف فترة غياب أوسيمين وحقيقة تجديد كفاراتسخيليا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - كفاراتسخيليا - نابولي

تحدث أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي عن إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين وفترة غيابه المتوقعة، كما تحدث عن مسألة تجديد عقد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وقال دي لورينتس في تصريحات إعلامية على هامش اجتماع رابطة الدوري الإيطالي: "أوسيمين سيغيب لمدة أسبوعين".

ويعاني النيجيري من إصابة في الفخذ ستكلفه الغياب عن مباراتين من 3 سيلعبهم الفريق أمام ميلان، في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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وعاد أوسيمين بهذه الإصابة العضلية من منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي.

وعن مواحهة نابولي ضد ميلان 3 مرات في نفس الشهر قال: "من السخف مواجهة نفس الفريق 3 مرات في شهر واحد. كنت أفضل أن يلعب ميلان ونابولي ضد فريقين آخرين في أوروبا".

وأوضح "ولكن للأسف، حتى نغير الاتحاد الأوروبي "يويفا" سنظل عبيدا لوزارة كرة القدم".

وعن تجديد عقد كفاراتسخيليا قال: "لديه عقد يمتد لـ 5 سنوات معنا ولا يحتاج لعقد جديد. الصحافة دائما ما تريد الحديث عن أشياء كالمال أكثر من الرياضة".

وأشارت عدة تقارير صحفية لاهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان وعدة أندية من الدوري الإنجليزي بخدمات النجم الجورجي.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بفارق 19 نقطة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه، قبل نهاية المسابقة بـ 11 جولة.

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