إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا

تحدث إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق عن خطوة الاحتراف وعلاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق والأهلي حاليا.

وقال عاشور في قناة إم بي سي مصر: "انتقلت إلى الدنمارك لأن عرض ميتيلاند كان مقنعا واتفقت معه".

وعن حقيقة تناول لاعبي الزمالك للفسيخ قبل مواجهة أسوان في الدوري قال: "فعلنا ذلك ولكن بعد المباراة".

أما عن حقيقة اتفاقه مع الأهلي للعودة إلى مصر من خلاله وتحديدا بواسطة أمير توفيق مدير التسويق قال: "لا أعرف شيئا عن ذلك".

وبسؤاله عمن سيفوز بالدوري المصري قال: "الزمالك. ما المشكلة في تراجع مركزه فقد كنا أبطال الدوري لموسمين متتاليين".

أما عن علاقته بمحمود عبد المنعم "كهربا" نفى عاشور وجود أي مشاكل بينهما.

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا لمساعدته على سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك والمقدرة بـ 2 مليون دولار لو طلب منه ذلك قال: "أمنحه عيناي".

وانتقل عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند في يناير الماضي.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي سجل خلالها هدفا.

إجمالا لعب عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند في جميع المسابقات، وسجل هدفين حتى الآن.