إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

إمام عاشور

تحدث إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق عن خطوة الاحتراف وعلاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق والأهلي حاليا.

وقال عاشور في قناة إم بي سي مصر: "انتقلت إلى الدنمارك لأن عرض ميتيلاند كان مقنعا واتفقت معه".

وعن حقيقة تناول لاعبي الزمالك للفسيخ قبل مواجهة أسوان في الدوري قال: "فعلنا ذلك ولكن بعد المباراة".

أخبار متعلقة:
عودة بعد 14 عاما.. مدرب جديد لـ إمام عاشور في ميتيلاند بعد ساعات من حفل زفافه.. إمام عاشور ينضم لمعسكر منتخب مصر حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي مؤتمر عبد المقصود: المشاكل أثرت على الزمالك.. نعتذر ولكن لا تنسوا ملحمة الفوز بالدوري والكأس

أما عن حقيقة اتفاقه مع الأهلي للعودة إلى مصر من خلاله وتحديدا بواسطة أمير توفيق مدير التسويق قال: "لا أعرف شيئا عن ذلك".

وبسؤاله عمن سيفوز بالدوري المصري قال: "الزمالك. ما المشكلة في تراجع مركزه فقد كنا أبطال الدوري لموسمين متتاليين".

أما عن علاقته بمحمود عبد المنعم "كهربا" نفى عاشور وجود أي مشاكل بينهما.

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا لمساعدته على سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك والمقدرة بـ 2 مليون دولار لو طلب منه ذلك قال: "أمنحه عيناي".

وانتقل عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند في يناير الماضي.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي سجل خلالها هدفا.

إجمالا لعب عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند في جميع المسابقات، وسجل هدفين حتى الآن.

إمام عاشور الزمالك ميتيلاند كهربا
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - بلحاج في الوسط وناصر منسي يقود الهجوم أمام المريخ مؤتمر فخري: الأهلي درس الهلال جيدا.. وكنا نريد المزيد من الجماهير مؤتمر كولر: هذه مباراتي الأولى مع الأهلي بهذا العدد من الجماهير.. ومستعدون لمواجهة الهلال حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز الكونفدرالية - الجيش الملكي يعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - بلحاج في الوسط وناصر منسي يقود الهجوم أمام المريخ 29 ثاتيه | الكرة الإفريقية
رئيس نابولي يكشف فترة غياب أوسيمين وحقيقة تجديد كفاراتسخيليا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
اللاتيني الأول في التاريخ.. سيرينو يرحب بتمثيل جنوب إفريقيا 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا 37 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بوتر - عن حالة هافيرتز وكانتي وجيمس.. وموقف المساعد الذي يريده توخيل في ميونيخ ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على مقاعد البدلاء أمام أودينسي ساعة | المحترفون
مؤتمر مدرب الهلال: لست خائفا من جماهير الأهلي.. حضور 50 ألف مشجع أمر ممتع 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فخري: الأهلي درس الهلال جيدا.. وكنا نريد المزيد من الجماهير 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء