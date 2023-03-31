تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على مقاعد البدلاء أمام أودينسي

أعلن توماس ثوماسبيرج مدرب ميتيلاند عن تشكيل الفريق لمواجهة أودينسي ضمن منافسات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الدنماركي في مجموعة تحديد الهبوط.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

ويتواجد إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ميتيلاند كالتالي:

إلياس أولافسون - هنريك دالسجارد - ستيفان جارتينمان - أرمين جيجوفيتش - فريديريك هايسلبرج - جوستاف إيزاكسن - جونينيو - إيميليانو مارتينيز - كريستوفر أولسون - أوليفر سورنسن - مادس تيشوسن.

ولم يستطع ميتيلاند الصعود إلى مرحلة تحديد البطل في الدوري الدنماركي، وتحوّل لمرحلة تجنب الهبوط.

وتعادل ميتيلاند أمام سيلكبورج بثلاثة أهداف لكل طرف في المباراة الماضية.

وودّع ميتيلاند منافسات الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة رغم تسجيل إمام عاشور هدف التقدم في مباراة الذهاب بالبرتغال.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي سجل خلالها هدفا.

إجمالا لعب عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند في جميع المسابقات، وسجل هدفين حتى الآن.