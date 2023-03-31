"الإنجليز أكثر تفتحا منا".. مدرب نيس يدعم إيقاف المباريات لإفطار رمضان في الدوري الفرنسي

الجمعة، 31 مارس 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

ديدييه ديجار مدرب نيس

أبدى ديدييه ديجار مدرب نيس دعمه لفكرة إيقاف المباريات في الدوري الفرنسي في وقت آذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

جاء ذلك ردا على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي أعلن معارضته صراحة لحدوث ذلك، على عكس الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسمح للاعبين بكسر صيامهم خلال المباريات.

وقال ديجار في المؤتمر الصحفي: "الإنجليز أكثر تفتحا منا في هذا الشأن، ولطالما كانوا كذلك".

أخبار متعلقة:
الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان الهلال والشباب يتسببان في راحة طويلة لـ حجازي وطارق حامد خلال رمضان مؤتمر فيتوريا: صُمت مع اللاعبين في أول يوم رمضان.. وليس لدي قلق من الجبهة اليمنى حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا

وأضاف "نحن ندعم اللاعبين المسلمين في نيس ولهم كامل الحرية للتعبير عن معتقداتهم. نراقبهم عن كثب على صعيد التغذية، وهم يفعلون ذلك من منطلق إيمانهم وهذا يجعل الأمور أكثر سهولة".

وأوضح "نحن لا نسألهم أي أسئلة، بل نحكم على اللاعبين من أدائهم فقط، وليس بناء على صيامهم من عدمه".

ويحتل نيس المركز السابع في الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، وسيخرج للقاء أنجيه متذيل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ماذا حدث؟

أرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي.

كما أوضح الاتحاد الفرنسي أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

Image

يأتي ذلك مغايرا لما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.

نيس الدوري الفرنسي ديدييه ديجار إفطار رمضان
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا - عن إصابة هالاند وفرص مشاركته أمام ليفربول وحلم الثلاثية مؤتمر أرتيتا - مفاجأة للصحفيين.. وتطورات حالة ساليبا وجيسوس مؤتمر تين هاج: مساعدتي لراشفورد؟ لست هاري بوتر.. وأريد استمراره هو ودي خيا مؤتمر كلوب: مشغولون بالتحضير للانتقالات.. وأمامنا أسبوع صعب مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته مويس كين: مازال لدي الوقت لأتألق.. صلاح انفجر بعمر الـ25 ذا أثليتك: لوك شو وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الهلال: لست خائفا من جماهير الأهلي.. حضور 50 ألف مشجع أمر ممتع 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فخري: الأهلي درس الهلال جيدا.. وكنا نريد المزيد من الجماهير 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: هذه مباراتي الأولى مع الأهلي بهذا العدد من الجماهير.. ومستعدون لمواجهة الهلال 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
"الإنجليز أكثر تفتحا منا".. مدرب نيس يدعم إيقاف المباريات لإفطار رمضان في الدوري الفرنسي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - عن إصابة هالاند وفرص مشاركته أمام ليفربول وحلم الثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا - مفاجأة للصحفيين.. وتطورات حالة ساليبا وجيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: مساعدتي لراشفورد؟ لست هاري بوتر.. وأريد استمراره هو ودي خيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: مشغولون بالتحضير للانتقالات.. وأمامنا أسبوع صعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء