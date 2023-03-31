"الإنجليز أكثر تفتحا منا".. مدرب نيس يدعم إيقاف المباريات لإفطار رمضان في الدوري الفرنسي

أبدى ديدييه ديجار مدرب نيس دعمه لفكرة إيقاف المباريات في الدوري الفرنسي في وقت آذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

جاء ذلك ردا على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي أعلن معارضته صراحة لحدوث ذلك، على عكس الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسمح للاعبين بكسر صيامهم خلال المباريات.

وقال ديجار في المؤتمر الصحفي: "الإنجليز أكثر تفتحا منا في هذا الشأن، ولطالما كانوا كذلك".

وأضاف "نحن ندعم اللاعبين المسلمين في نيس ولهم كامل الحرية للتعبير عن معتقداتهم. نراقبهم عن كثب على صعيد التغذية، وهم يفعلون ذلك من منطلق إيمانهم وهذا يجعل الأمور أكثر سهولة".

وأوضح "نحن لا نسألهم أي أسئلة، بل نحكم على اللاعبين من أدائهم فقط، وليس بناء على صيامهم من عدمه".

ويحتل نيس المركز السابع في الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، وسيخرج للقاء أنجيه متذيل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ماذا حدث؟

أرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي.

كما أوضح الاتحاد الفرنسي أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

يأتي ذلك مغايرا لما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.