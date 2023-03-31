مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن عودة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لصفوف الفريق أمر يعتمد على النجم الأرجنتيني والكثير من الأشياء الأخرى.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أتحدث مع ليو دائما فنحن أصدقاء، لكن الوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن الأمر سواء لمصلحته أو مصلحة برشلونة".

وواصل "هذا أمر تتم مناقشته ولكن بالطبع نتمنى رؤيته هنا وسأكون أول السعداء بحدوث ذلك فهو أفضل لاعب في التاريخ لكن الوقت ليس مناسبا".

وأكمل تشافي "أمامنا بطولتين لنفوز بها وهذا الوقت مهم للتركيز وليس وقت ميسي".

وشدد تشافي "لم أقم بأي خطوة لنعيد ميسي، الأمر لا يعتمد علي بل عتمد أكثر عليه، ه قدم الكثير من الأشياء لكرة القدم وفاز بكل شيء".

وأردف "الأمر يعتمد على سعادته، إن أراد العودة فعليه أن يقدر الأمر، لدي علاقة رائعة معن، وإن قرر العودة فسوف نستمع له ونكون سعداء".

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة قال إنهم على تواصل مع ميسي من أجل إمكانية عودته للنادي.

وتحدث نائب رئيس برشلونة خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة ردا على سؤال حول هل يتواصل مع ميسي وقال: "أود أن أقول نعم".

وواصل "ميسي وعائلته يعرفون كم نقدرهم والمودة التي نحملها تجاههم".

وشدد "أنا أعتقد أن القصص الجميلة في الحياة يجب أن تنتهي بشكل جيد، وبالطبع نحن على اتصال معه".

وعن عدم مشاركة أنسو فاتي بشكل مستمر قال تشافي: "تحدثت معه وهو مركز مع الفريق ومررت بظروف مشابهة لما يمر به، أهم شيء هو أنسو وهو يريد إكمال مشروعنا وأنا أول شخص يريد نجاحه ولست قلقا".

وعن تصريحات والد أنسو فاتي بأن نجله عليه الرحيل من برشلونة لقلة مشاركاته قال تشافي: "لأن هذا هو برشلونة وهناك لاعبين مميزين وعلى اللاعب تفهم ذلك".

وعن المنافسة على البطولات قال: "نريد الفوز بالدوري والكأس وبعدها لو أتيحت لنا فرصة تحطيم الأرقام القياسية فسيكون شيء إضافي".

وقال تشافي إن فريقه عليه التحسن في الهجوم وأن يكون أكثر شجاعة ويمد روبرت ليفاندوفسكي بالكرات.

ويلتقي برشلونة مع منافسه إلتشي غدا السبت في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد.

فيما يأتي إلتشي في المركز الـ20 والأخير بـ13 نقطة.