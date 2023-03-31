مويس كين: مازال لدي الوقت لأتألق.. صلاح انفجر بعمر الـ25

الجمعة، 31 مارس 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

يؤمن مويس كين مهاجم يوفنتوس أن الوقت مازال متاحا أمامه ليتألق وينتقل بمسيرته إلى مستوى أعلى.

مويس كين

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وسجل كين سبعة أهداف خلال 34 مباراة شارك فيها مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

وتحدث كين لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "لقد انتقلت كثيرا، الآن أعمل بقوة للوصول إلى الثبات ولدي طاقم فني خاص يساعدني لأتحسن، لا أتجاهل أي شيء الآن".

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وأكمل "أعمل حتى مع طاقمي الخاص حتى حينما لا يكون لدي تدريب، وأحاول تجنب أخطاء الماضي، وأسجل الأهداف ليوفنتوس ولي".

وأردف صاحب الـ23 عاما "مازال الوقت أمامي، أنا لا أتطلع بعيدا لكن لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني استغرقا بغض السنوات لينفجرا ويتألقا".

وأتم مويس كين حديثه "ماني تألق بعمر الـ31 وصلاح في الـ25".

وبدأ مويس كين مسيرته في يوفنتوس ورحل منه صوب إيفرتون قبل أن يخرج معارا لباريس سان جيرمان وبعدها عاد مجددا إلى البيانكونيري.

مويس كين صلاح يوفنتوس
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