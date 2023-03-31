الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان

أرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي.

كما أوضح الاتحاد الفرنسي أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

يأتي ذلك مغايرا لما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.