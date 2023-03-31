حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي
الجمعة، 31 مارس 2023 - 11:58
كتب : حامد وجدي
لماذا لم ينتقل جون إيبوكا إلى الأهلي أو الزمالك قبل رحيله من سيراميكا كليوباترا؟ وما هي حقيقة توقيع إريك تراوري للمارد الأحمر؟ وكيف أهدر الاتحاد السكندري مليون دولار على الفارس الأبيض بسبب رزاق سيسيه؟
كل ذلك أجاب عنه وكيل اللاعبين عبد الحميد عادل.
وأجرى عبد الحميد عادل حوارا مع FilGoal.com وبرنامج "وان أون وان" تحدث خلاله عن العديد من الأمور وكواليس الصفقات.
والآن إلى حوار عبد الحميد عادل.
عن سبب رحيل إيبوكا إلى ليبيا بدلا من الأهلي أو الزمالك
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كواليس توقيع إريك تراوري للأهلي مرتين
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كيف أهدر الاتحاد السكندري مليون دولار على الزمالك بسبب رزاق سيسيه
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تفاصيل اقتراب ديانج من المصري قبل الأهلي
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