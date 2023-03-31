أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات

الجمعة، 31 مارس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان

مازالت قصة انضمام كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد تثير الحبر ويبدو أننا أصبحنا الآن على جولة جديدة من التكهنات وكشف ما يحدث داخل الكواليس.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها فإن مبابي تحدث مع مسؤولي ريال مدريد وأبلغهم بأنه سيكون لاعبا في صفوف الفريق في موسم 2024-2025 كحد أقصى.

وأوضح مبابي أن العقد الذي يربطه بسان جيرمان يستمر لعام 2025 حال الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط، عدا ذلك فهو سينتهي في 2024.

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وأشار التقرير إلى أنه بحسب مصادر مقربة من مبابي فأنه يؤكد أنه لا يوجد أي شخص سيمنعه من الانتقال لريال مدريد في عام 2024.

وأوضح التقرير أن مبابي يرى بالفعل أنه خدم فرنسا كما طلب منه إيمانويل ماكرون رئيس الدولة بالبقاء مع سان جيرمان لكن الوقت قد حان للتفكير في مستقبله.

لكن في الناحية الأخرى فقد قرر ريال مدريد وفقا للتقرير عدم القيام بأي خطوة خاطئة في صفقة مبابي مجددا وأن عليه تمهيد طريقه إلى النادي بنفسه.

وزعم التقرير أن ريال مدريد لن يتفاوض مع سان جيرمان وإن أراد مبابي الانضمام للنادي فيجب أن يكون مجانا.

جاء ذلك بعدما كان ريال مدريد يرغب في ضم السنة الماضية قبل أن يجدد الأخير تعاقده مع سان جيرمان.

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