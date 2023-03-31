ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل

الجمعة، 31 مارس 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - هدف سيرجيو روبيرتو

سيغيب برشلونة عن ملعبه الشهير كامب نو في موسم 2023-2024 في ظل البدء في تطويره هو والمرافق المحيطة به.

ونشرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تقريرا اليوم الجمعة ذكرت فيه أن مجلس إدارة برشلونة وافق على الخطة المالية للمضي قدما في مشروع إسباي لتطوير الملعب.

وسيحصل برشلونة وفقا للتقرير على ما يصل لمليار و500 مليون يورو لتمويل تجديدات ملعب كامب نو.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري الهلال يعلن تكفل رئيسه بشراء تذاكر لقاء الأهلي ووضع قيمة رمزية لها مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز

ومن المتوقع أن تكون شركة جولدمان ساكس الأمريكية ومواطنها بنك جي بي مورجان شريكين رئيسيين لبرشلونة في المشروع.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاقية بشكل رسمي خلال 24 ساعة.

وأبلغ برشلونة مجلس المدينة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنهما سيلعبان مباريات الفريق الموسم المقبل في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

File:Estadi Olímpic Lluís Companys.JPG - Wikimedia Commons

ويتسع ذلك الملعب لـ55 ألف متفرج وكان العمود الرئيسي لأولمبياد برشلونة 1992.

وسيكون الموسم المقبل هو المرة الأولى التي يغيب فيها برشلونة عن لعب مبارياته في ملعب كامب نو منذ عام 1957.

يذكر أن برشلونة باع في عام 2022 حق تسمية الملعب إلى شركة "سبوتيفاي" بعقد طويل الأمد.

برشلونة كامب نو
نرشح لكم
أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات تقرير: عودة ميندي قد تعصف بكارفاخال إلى مقاعد بدلاء ريال مدريد سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة موندو: عائق وحيد أمام انضمام جوندوجان لـ برشلونة والد فاتي: أردت رحيله عن برشلونة لكنه تمسك بالبقاء.. أنا غاضب من قلة مشاركاته سبورت: فناربخشة مهووس بضم هازارد.. وعقبة أمام الصفقة بعد اشتباكه مع كارفاخال.. حارس برشلونة: لا يوجد مشكلة معه.. وما قاله سيظل داخل الملعب الكشف عن درجة إصابة كورتوا
أخر الأخبار
أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات 6 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل 16 دقيقة | الدوري الإسباني
الهلال يعلن تكفل رئيسه بشراء تذاكر لقاء الأهلي ووضع قيمة رمزية لها 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز 8 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الجيش الملكي يعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر 8 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال 9 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الزمالك يجتاز طلائع الجيش ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي الدوري 9 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء