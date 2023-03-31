ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل

سيغيب برشلونة عن ملعبه الشهير كامب نو في موسم 2023-2024 في ظل البدء في تطويره هو والمرافق المحيطة به.

ونشرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تقريرا اليوم الجمعة ذكرت فيه أن مجلس إدارة برشلونة وافق على الخطة المالية للمضي قدما في مشروع إسباي لتطوير الملعب.

وسيحصل برشلونة وفقا للتقرير على ما يصل لمليار و500 مليون يورو لتمويل تجديدات ملعب كامب نو.

ومن المتوقع أن تكون شركة جولدمان ساكس الأمريكية ومواطنها بنك جي بي مورجان شريكين رئيسيين لبرشلونة في المشروع.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاقية بشكل رسمي خلال 24 ساعة.

وأبلغ برشلونة مجلس المدينة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنهما سيلعبان مباريات الفريق الموسم المقبل في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويتسع ذلك الملعب لـ55 ألف متفرج وكان العمود الرئيسي لأولمبياد برشلونة 1992.

وسيكون الموسم المقبل هو المرة الأولى التي يغيب فيها برشلونة عن لعب مبارياته في ملعب كامب نو منذ عام 1957.

يذكر أن برشلونة باع في عام 2022 حق تسمية الملعب إلى شركة "سبوتيفاي" بعقد طويل الأمد.