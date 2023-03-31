كرة طائرة - الزمالك يجتاز طلائع الجيش ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي الدوري

تغلب الزمالك على طلائع الجيش في المباراة الفاصلة لنصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وحسم الزمالك المباراة الفاصلة الماراثونية بمجموع الأشواط 3-2.

وفاز طلائع الجيش بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-21 و25-19.

ولكن الزمالك تمكن من قلب الموازين والفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-18 و25-20.

وفي الشوط الخامس والأخير، فاز الزمالك بنتيجة 15-8.

وأقيم نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وكان طلائع الجيش قد فاز بالمباراة الأولى، ثم فاز الزمالك بالثانية ليقود المنافسة إلى هذا اللقاء الفاصل.

بذلك يتأهل الزمالك للدفاع عن لقبه في النهائي أمام الأهلي الذي تغلب على سموحة في مباراتي نصف النهائي.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري.