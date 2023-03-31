كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في أول جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين

الجمعة، 31 مارس 2023 - 01:28

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

انتصر الأهلي والزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين لـ كرة اليد.

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

وارتقى البنك الأهلي للمركز الثالث بعد الفوز، فيما يواصل الأهلي والزمالك التساوي بالنقاط في المركز الأول بالترتيب.

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وفاز الأهلي بنتيجة 28-32 على طلائع الجيش.

فيما فاز البنك الأهلي على سبورتنج بنتيجة 30-24.

وأخيرا انتصر الزمالك بنتيجة 39-22 على سموحة.

الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1= الزمالك 17.5 نقطة

1= الأهلي 17.5 نقطة

3- البنك الأهلي 11 نقاط

4- سبورتنج 10.5 نقاط

5- طلائع الجيش 9 نقاط

6- سموحة 7.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.

وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.

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