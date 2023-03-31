حمزة الجمل: دراويش الزمن الجميل قادمون

شدد حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي أن "دراويش الزمن الجميل قادمون" بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي على ملعب الإسكندرية في الجولة 22 من الدوري المصري محققا ثاني انتصار له خارج قواعده هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال حمزة الجمل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق لعب مباراة جيدة وحقق المطلوب منها بالفوز بنقاط المباراة وكان في الإمكان زيادة حصيلة الأهداف إلا أن كرة القدم أيضا بها فرص ضائعة".

وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع النادي: "أوجه الشكر لمجلس الإدارة الصامد في وجه التحديات وللاعبين الأبطال على تنفيذ المطلوب منهم خلال شوطي المباراة أمام فريق سموحة المحترم الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني محترم".

وشدد "دراويش الزمن الجميل قادمون".

وأضاف "الجميع يعمل بجد ويبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز خلال المباريات، وأغلقنا صفحة مباراة سموحة وبدأت من الآن ومع الجهاز واللاعبين التخطيط والتفكير لمباراة سيراميكا".

وأوضح "الجهاز الفني يعمل قبل كل مباراة على اختيار العناصر للمباراة ونعمل مع اللاعبين في الصباح والمساء من أجل تقليل الضغوط".

وشدد "الفريق يمتلك إيجابيات كثيرة، أما السلبيات فنبذل جهودا لتقليلها واللاعبين في تجاوب مستمر خلال الفترة الماضية".

وأتم الجمل "أشكر جماهير النادي الإسماعيلي على مساندة الفريق والسفر خلف الفريق في كل ربوع مصر وما شاهدته اليوم في الاسكندرية جعلنا نشعر وكأننا نلعب في ملعبنا بالإسماعيلية".

🟡 | الجمل بعد الفوز الكاسح على سموحه : اسماعيلى الزمن الجميل قادم وشكرا للادارة 🗣️ ➡️https://t.co/Gqymikkv3x#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/Pgg8PICkef — Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 30, 2023

وحقق الإسماعيلي أول فوز له خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.

وللمرة الأولى منذ الجولة 27 من الموسم الماضي يسجل الإسماعيلي 3 أهداف خارج أرضه في الدوري المصري. وانتصر حمزة الجمل لأول مرة مع الإسماعيلي بعد توليه المسؤولية وانتهاء المباريات الثلاث الماضية بالتعادل. ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 19 نقطة ودون خسارة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري في المركز الـ 15، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي. بينما تكبد سموحة هزيمته السابعة هذا الموسم الحالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة.