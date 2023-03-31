جبل المكبر يتوج بكأس ياسر عرفات رغم اقتحام قوات الاحتلال لملعب المباراة

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

نادي جبل المكبر الفلسطيني

توج نادي جبل المكبر بكأس ياسر عرفات للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه في النهائي على مركز بلاطة بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد زيد قنبر في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب فيصل الحسيني أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشوطين وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

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وتسبب إطلاق الغاز من قبل قوات الاحتلال في تعرض بعض المشجعين واللاعبين للإغماء.

وكان من المقرر تأجيل المباراة لكن استطاع كلا الفريقين في النهاية إكمالها.

وتقام بطولة كأس ياسر عرفات منذ عام 2011 ويعد ذلك اللقب هو الثاني لجبل المكبر بعد الموسم الماضي.

أما مركز بلاطة ففشل في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018.

فلسطين جبل المكبر مركز بلاطة كأس ياسر عرفات
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