جبل المكبر يتوج بكأس ياسر عرفات رغم اقتحام قوات الاحتلال لملعب المباراة

توج نادي جبل المكبر بكأس ياسر عرفات للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه في النهائي على مركز بلاطة بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد زيد قنبر في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب فيصل الحسيني أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشوطين وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وتسبب إطلاق الغاز من قبل قوات الاحتلال في تعرض بعض المشجعين واللاعبين للإغماء.

وكان من المقرر تأجيل المباراة لكن استطاع كلا الفريقين في النهاية إكمالها.

وتقام بطولة كأس ياسر عرفات منذ عام 2011 ويعد ذلك اللقب هو الثاني لجبل المكبر بعد الموسم الماضي.

أما مركز بلاطة ففشل في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018.