كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

تغلب طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 97-76 في لقاء الجولة الرابعة من الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وانتهى الربع الأول بتقدم طلائع الجيش بنتيجة 25-18.

وفي الربع الثاني اتسع الفارق إلى 50-31.

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وفي الربع الثالث ابتعد الطلائع بالمباراة كثيرا، حيث وصلت النتيجة إلى 78-50.

وكان الزمالك قد فاز بأول مباراتين، ولكن فوز طلائع الجيش في المباراة الثالثة ثم الرابعة جعل النتيجة 2-2.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

بذلك يتأجل حسم المتأهل الأخير إلى نصف النهائي حتى يوم الأحد 2 أبريل، حين تقام المباراة الفاصلة.

والفائز من هذه المواجهة الفاصلة سيلاقي النادي الأهلي في نصف النهائي.

وتأهل فريقا رجال الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد فوز كل منهما بثلاث مباريات في سلسلة مواجهات ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتصالات 3-0 في المواجهات المباشرة بينهما، بينما حقق الاتحاد الفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج في المباراة الثالثة بينهما بنتيجة 98-53 ليضمن الأخضر تأهله لنصف النهائي.

منافس الاتحاد قد تحدد بالفعل، حيث فاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 78-76 في المباراة الرابعة، ليتأهل بنتيجة 3-1 إلى نصف النهائي.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد 3-0 سبورتنج

الأهلي 3-0 المصرية للاتصالات

الزمالك 2-2 طلائع الجيش (مستمرة إلى المباراة الخامسة)

الجزيرة 1-3 سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الاتحاد × سموحة

الأهلي × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

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