الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

عمر فتحي سافيولا - المقاولون العرب

حصد عمر فتحي جائزة رجل مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على استاد الأهلي we السلام.

وفاز لاعب الوسط بالجائزة لأول مرة، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يحصد الجائزة من المقاولون العرب.

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وتحصّل عمر فتحي على بطاقة صفراء هي الوحيدة لذئاب الجبل، مقابل 4 لفريق سيراميكا.

وشهدت المباراة 9 تسديدات من المقاولون العرب جميعها خارج الـ 3 خشبات.

بينما اكتفى سيراميكا كليوباترا بتسديدة واحدة على المرمى.

ويظل المقاولون العرب دون فوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين.

بينما تعادل سيراميكا كليوباترا للمباراة الثانية على التوالي سلبيا.

وارتفع رصيد ذئاب الجبل لـ 33 نقطة في المركز السادس، بينما ظل سيراميكا في المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري عمر فتحي
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