السابع للفريق البترولي.. مروان داوود رجل مباراة إنبي والبنك الأهلي

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

مروان داوود

حصد مروان داوود جائزة رجل المباراة في لقاء إنبي والبنك الأهلي لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

حقق إنبي فوزه الثاني على التوالي بالتفوق على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب بتروسبورت.

وسجل داوود هدف فوز الفريق البترولي على حساب البنك الأهلي.

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وبات داوود سابع لاعب من إنبي يفوز بجائزة رجل المباراة الموسم الحالي.

فماذا قدم مروان داوود في المباراة؟

دقائق: 89

أهداف: 1

تسديدات: 1

صناعة فرص: 3

دقة تمرير: 35%

لمس الكرة: 52

مراوغات ناجحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 6 من 9

حصول على أخطاء: 1

وارتفع رصيد إنبي لـ 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

مروان داوود إنبي البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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