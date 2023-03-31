السابع للفريق البترولي.. مروان داوود رجل مباراة إنبي والبنك الأهلي

الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا

للمرة الثانية.. الشامي رجل مباراة سموحة والإسماعيلي

الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال

لا فوز لـ ذئاب الجبل.. المقاولون العرب يتعادل سلبيا مع سيراميكا كيلوباترا

الفوز الثاني على التوالي.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي

بيان من وزارة الشباب للرد على المطالبات بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: ضحيت بحريتي من أجل كرامة الزمالك.. ولذلك رفضت الاعتذار لـ الخطيب

الثاني خارج القواعد هذا الموسم.. الإسماعيلي يتفوق على سموحة بثلاثية في شوط واحد