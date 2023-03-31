للمرة الثانية.. الشامي رجل مباراة سموحة والإسماعيلي
الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:17
كتب : FilGoal
فاز محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد سموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.
محمد الشامي
النادي : الإسماعيلي
وحصد الشامي الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعد الجولة 16.
وحقق الإسماعيلي أول فوز له خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.
دقائق: 74
أهداف: 1
صناعة أهداف: 1
تسديدات: 1
صناعة فرص: 3
دقة تمرير: 74%
لمس الكرة: 35
مراوغات ناجحة: 3 من 4
فوز بصراعات ثنائية: 6 من 9
حصول على أخطاء: 1
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