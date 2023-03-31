للمرة الثانية.. الشامي رجل مباراة سموحة والإسماعيلي

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

محمد الشامي

فاز محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد سموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.

وحصد الشامي الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعد الجولة 16.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.

أخبار متعلقة:
الثاني خارج القواعد هذا الموسم.. الإسماعيلي يتفوق على سموحة بثلاثية في شوط واحد التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي مهاجم الإسماعيلي السابق يسجل.. رينار يودع السعودية بالخسارة من بوليفيا استعدادا لمواجهة تنزانيا.. منتخب أوغندا يلعب وديا مع الإسماعيلي

وللمرة الأولى منذ الجولة 27 من الموسم الماضي يسجل الإسماعيلي 3 أهداف خارج أرضه في الدوري المصري.

وانتصر حمزة الجمل لأول مرة مع الإسماعيلي بعد توليه المسؤولية وانتهاء المباريات الثلاث الماضية بالتعادل.

فماذا قدم محمد الشامي في المباراة؟

دقائق: 74

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 1

صناعة فرص: 3

دقة تمرير: 74%

لمس الكرة: 35

مراوغات ناجحة: 3 من 4

فوز بصراعات ثنائية: 6 من 9

حصول على أخطاء: 1

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 19 نقطة ودون خسارة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري في المركز الـ 15، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

بينما تكبد سموحة هزيمته السابعة هذا الموسم الحالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة.

محمد الشامي الدوري المصري في الدوري الإسماعيلي سموحة
نرشح لكم
الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا السابع للفريق البترولي.. مروان داوود رجل مباراة إنبي والبنك الأهلي الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال لا فوز لـ ذئاب الجبل.. المقاولون العرب يتعادل سلبيا مع سيراميكا كيلوباترا الفوز الثاني على التوالي.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي بيان من وزارة الشباب للرد على المطالبات بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك مرتضى منصور: ضحيت بحريتي من أجل كرامة الزمالك.. ولذلك رفضت الاعتذار لـ الخطيب الثاني خارج القواعد هذا الموسم.. الإسماعيلي يتفوق على سموحة بثلاثية في شوط واحد
أخر الأخبار
كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر 7 دقيقة | كرة سلة
الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: قدمنا شكوى مع الجيش الملكي ضد فيوتشر بسبب رفعت 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
السابع للفريق البترولي.. مروان داوود رجل مباراة إنبي والبنك الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثانية.. الشامي رجل مباراة سموحة والإسماعيلي 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء