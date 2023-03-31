للمرة الثانية.. الشامي رجل مباراة سموحة والإسماعيلي

فاز محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد سموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.

وحصد الشامي الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعد الجولة 16.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.

وللمرة الأولى منذ الجولة 27 من الموسم الماضي يسجل الإسماعيلي 3 أهداف خارج أرضه في الدوري المصري. وانتصر حمزة الجمل لأول مرة مع الإسماعيلي بعد توليه المسؤولية وانتهاء المباريات الثلاث الماضية بالتعادل. فماذا قدم محمد الشامي في المباراة؟

دقائق: 74

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 1

صناعة فرص: 3

دقة تمرير: 74%

لمس الكرة: 35

مراوغات ناجحة: 3 من 4

فوز بصراعات ثنائية: 6 من 9

حصول على أخطاء: 1