وزير الرياضة: لا يوجد مسؤول أجنبي إلا ويبدأ حديثه معي بـ صلاح.. ميسي ورونالدو هما السقف

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة الوزارة للألعاب الأولمبية، كما روى موقفا متكررا عن محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال صبحي في تصريحاته لـ راديو مصر 88.7: "الرياضة ليست كرة قدم فقط. في نادي الأسمرات الذي نتواجد به الآن هناك عدة دورات للألعاب القتالية. نريد للفئة العريضة من الشباب ممارسة الرياضة لما لها من فوائد".

وأضاف "في ريو دي جانيرو 2016 حصدنا 3 ميداليات أولمبية، ضاعفناها إلى 6 في طوكيو 2020، ونخطط للوصول إلى 10 ميداليات في باريس 2024".

وأوضح "نسير في برنامج الإعداد بالرغم من الظروف الاقتصادية والترشيد الحالي. نطمح لطفرة بناء على خطتنا من 2018 إلى 2028".

وتابع صبحي "كابيتانو مصر أنتج مواهب من ذهب ومن 7 محافظات كبداية. بدأنا نفتح لهم مراكز تدريب بنفس النظام الذي نتبعه في المشروع القومي للناشئين".

وواصل "حين سألنا هؤلاء الموهوبين الصغار قال لنا بعضهم إن ما يبعدهم عن الفرصة هو عدم قدرتهم على تحمل ثمن استمارة اختبارات الأندية".

وأكمل صبحي "أحمد حسام ميدو نموذج هام للغاية. سافر في عمر 17 عاما وخاض تجربة احترافية متعددة الأندية. هناك نماذج أخرى مثل محمد زيدان باجتهاد شخصي أيضا، ولدينا أيضا هاني رمزي وأحمد حسن في تركيا، وبعض من خرج لفترة وعاد مثل عمرو زكي في ويجان".

وأضاف "نتحدث عن استدامة الاحتراف بالثقافة اللازمة. الحد الأقصى هو ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو، لقد كبرا ولكنهما يواصلان بذل الجهد، رغم أن لديهما أموال تعادل ميزانيات دول، لم يكل أي منهما أو يتوقف".

واختتم "الأمر ذاته ينطبق على محمد صلاح ابن مصر الذي نفخر به. لا يوجد مسؤول أو سفير أجنبي يبدأ حواره معي دون أن يحدثني عن (مو صلاح). إنه لا يستسلم ويعود سريعا مهما كانت الظروف".