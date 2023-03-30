وزير الرياضة: لا يوجد مسؤول أجنبي إلا ويبدأ حديثه معي بـ صلاح.. ميسي ورونالدو هما السقف

الخميس، 30 مارس 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة الوزارة للألعاب الأولمبية، كما روى موقفا متكررا عن محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال صبحي في تصريحاته لـ راديو مصر 88.7: "الرياضة ليست كرة قدم فقط. في نادي الأسمرات الذي نتواجد به الآن هناك عدة دورات للألعاب القتالية. نريد للفئة العريضة من الشباب ممارسة الرياضة لما لها من فوائد".

وأضاف "في ريو دي جانيرو 2016 حصدنا 3 ميداليات أولمبية، ضاعفناها إلى 6 في طوكيو 2020، ونخطط للوصول إلى 10 ميداليات في باريس 2024".

أخبار متعلقة:
نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي صلاح ينافس على جائزة الهدف الأجمل لـ ليفربول في مارس بهدفين مؤتمر فيتوريا: سعيد بتألق محمد صلاح وبمستوى المنتخب الجماعي

وأوضح "نسير في برنامج الإعداد بالرغم من الظروف الاقتصادية والترشيد الحالي. نطمح لطفرة بناء على خطتنا من 2018 إلى 2028".

وتابع صبحي "كابيتانو مصر أنتج مواهب من ذهب ومن 7 محافظات كبداية. بدأنا نفتح لهم مراكز تدريب بنفس النظام الذي نتبعه في المشروع القومي للناشئين".

وواصل "حين سألنا هؤلاء الموهوبين الصغار قال لنا بعضهم إن ما يبعدهم عن الفرصة هو عدم قدرتهم على تحمل ثمن استمارة اختبارات الأندية".

وأكمل صبحي "أحمد حسام ميدو نموذج هام للغاية. سافر في عمر 17 عاما وخاض تجربة احترافية متعددة الأندية. هناك نماذج أخرى مثل محمد زيدان باجتهاد شخصي أيضا، ولدينا أيضا هاني رمزي وأحمد حسن في تركيا، وبعض من خرج لفترة وعاد مثل عمرو زكي في ويجان".

وأضاف "نتحدث عن استدامة الاحتراف بالثقافة اللازمة. الحد الأقصى هو ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو، لقد كبرا ولكنهما يواصلان بذل الجهد، رغم أن لديهما أموال تعادل ميزانيات دول، لم يكل أي منهما أو يتوقف".

واختتم "الأمر ذاته ينطبق على محمد صلاح ابن مصر الذي نفخر به. لا يوجد مسؤول أو سفير أجنبي يبدأ حواره معي دون أن يحدثني عن (مو صلاح). إنه لا يستسلم ويعود سريعا مهما كانت الظروف".

أشرف صبحي وزارة الرياضة محمد صلاح
نرشح لكم
خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال لا فوز لـ ذئاب الجبل.. المقاولون العرب يتعادل سلبيا مع سيراميكا كيلوباترا الفوز الثاني على التوالي.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي مؤتمر عبد المقصود: المشاكل أثرت على الزمالك.. نعتذر ولكن لا تنسوا ملحمة الفوز بالدوري والكأس بيان من وزارة الشباب للرد على المطالبات بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك مرتضى منصور: ضحيت بحريتي من أجل كرامة الزمالك.. ولذلك رفضت الاعتذار لـ الخطيب
أخر الأخبار
خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا فوز لـ ذئاب الجبل.. المقاولون العرب يتعادل سلبيا مع سيراميكا كيلوباترا 13 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر لاعب المريخ: نسعى للفوز على الزمالك 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب المريخ: مواجهة الزمالك ليست ودية.. وأجهز فريقي لإفريقيا الموسم المقبل 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
وزير الرياضة: لا يوجد مسؤول أجنبي إلا ويبدأ حديثه معي بـ صلاح.. ميسي ورونالدو هما السقف 20 دقيقة | الكرة المصرية
الفوز الثاني على التوالي.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء