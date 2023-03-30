الفوز الثاني على التوالي.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي

حقق إنبي فوزه الثاني على التوالي بالتفوق على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفا إنبي: أحمد أمين "قفة" ومروان داوود، فيما سجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي الوحيد.

وارتفع رصيد إنبي لـ 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

التشكيل

ظهر الصربي ديان ميليج لأول مرة في خط وسط إنبي منذ انتقاله في الصيف الماضي.

في المقابل قاد أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي في لقاء اليوم، وبدأ سعيدو سيمبوري في مركز قلب الدفاع.

وصف المباراة

المباراة أقيمت في ظل غياب تقنية الفيديو بسبب عدم دفع اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن التقنية.

تعرض محمد ناصر للإصابة في بداية اللقاء وتحصل على العلاج في أرض الملعب وعادت المباراة من جديد.

في الدقيقة 14 تلقى أحمد أمين "قفة" بينية من رفيق كابو انفرد على إثرها وسدد على يسار أبو جبل حارس البنك الأهلي مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

ورد كريم بامبو بتسديدة على الطائر في الدقيقة 31 من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء مسجلا هدف التعادل.

وكاد كابو أن يسجل الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 49 بتسديدة مباشرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 61 استغل مروان داوود كرة مرتدة من الدفاع وراوغ المدافع وسدد مرت من بين أقدام الحارس مسجلا الهدف الثاني للفريق البترولي.

وبعد 6 دقائق تحصل أحمد أمين قفة على بطاقة صفراء ثانية إثر التحام هوائي خرج بسببه من أرض الملعب مطرودا.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد ليحقق إنبي فوزه الثاني على التوالي في الدوري.