الدرجة الثانية – يحلم باللعب في الممتاز.. قصة مدافع بترول أسيوط الذي يعمل في منحل
الخميس، 30 مارس 2023 - 21:16
كتب : رضا السنباطي
هذه قصة نراها دائما في دوري الدرجة الثانية فبسبب ضعف الإمكانيات في الأندية يعمل الكثير من اللاعبين بل والمدربين في مهن أخرى.
والآن تلك القصة يرويها صلاح "لالا" مدافع بترول أسيوط الذي يكون صباحا لاعبا ينافس على الدوري الممتاز وفي المساء يعمل في منحل خاص بأسرته.
فما هي قصته؟
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