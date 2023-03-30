التشكيل – أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط لـ المقاولون

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - عمر صلاح - سيراميكا كليوباترا - سموحة

أعلن معين الشعباني المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لملاقاة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

ويستضيف سيراميكا منافسه المقاولون في ملعب السلام في الجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ

في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان

في الوسط: محمد توني- محمد متولي "كناريا"- محمد عادل

في الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر

أما تشكيل المقاولون فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين

في الوسط: أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد "جبنة"- عمر فايد- أحمد عاطف

في الهجوم: لويس إدواردو- جون أوكلي

ويحتل المقاولون المركز السادس بـ32 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

فيما يأتي سيراميكا في المركز الـ11 بـ25 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

المقاولون العرب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي الزمالك: مرتضى سيتواجد في مقر النادي مساء الخميس لمباشرة مهام عمله مواعيد مباريات الخميس 30 مارس 2023.. عودة الدوري المصري والمرحلة الختامية لليد مران الأهلي – انتظام معلول وثماني منتخب مصر.. وتحديد موعد عودة ديانج وتاو الاتحاد يجدد تعاقد هشام صلاح لخمسة مواسم مقبلة الحضري: ندمت على توقيت انتقالي لـ الزمالك.. أحب لقب جامايكا ونصيحة جوزيه سبب اعتزالي الحضري: لا أستطيع إطلاق لقب السد العالي على حارس غيري.. وأشكر نادر السيد على تألقي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – يحلم باللعب في الممتاز.. قصة مدافع بترول أسيوط الذي يعمل في منحل 5 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - سموحة (0) (0) الإسماعيلي.. وإنبي (0) (0) البنك.. بداية المباريات 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط لـ المقاولون 28 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد سحبها من إندونيسيا.. إنفانتينو: الأرجنتين تقدمت بطلب استضافة مونديال الشباب 55 دقيقة | أمريكا
التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء