التشكيل – أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط لـ المقاولون

أعلن معين الشعباني المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لملاقاة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

ويستضيف سيراميكا منافسه المقاولون في ملعب السلام في الجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان

في الوسط: محمد توني- محمد متولي "كناريا"- محمد عادل

في الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر

أما تشكيل المقاولون فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين

في الوسط: أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد "جبنة"- عمر فايد- أحمد عاطف

في الهجوم: لويس إدواردو- جون أوكلي

ويحتل المقاولون المركز السادس بـ32 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

فيما يأتي سيراميكا في المركز الـ11 بـ25 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.