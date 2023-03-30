التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي

يظهر الصربي ديان ميليج لأول مرة في خط وسط إنبي منذ انتقاله في الصيف الماضي أمام البنك الأهلي لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي في استاد بتروسبورت.

في المقابل يقود أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي في لقاء اليوم، ويبدأ سعيدو سيمبوري في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد كالوشا - محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر – ديان ميليج - مروان داوود

الهجوم: أحمد أمين "أوفا" – رفيق كابو

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاقو يعقوبو - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار – محمد بسيوني

الوسط: محمد فتحي –– محمود سيد

أمامهما: محمود قاعود - كريم بامبو – إسلام جابر

الهجوم: أحمد ياسر

ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.