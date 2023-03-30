التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

احتفال يوسف لبيب بهدف إنبي أمام البنك الأهلي

يظهر الصربي ديان ميليج لأول مرة في خط وسط إنبي منذ انتقاله في الصيف الماضي أمام البنك الأهلي لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي في استاد بتروسبورت.

في المقابل يقود أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي في لقاء اليوم، ويبدأ سعيدو سيمبوري في مركز قلب الدفاع.

أخبار متعلقة:
التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ بعد سحبها من إندونيسيا.. إنفانتينو: الأرجنتين تقدمت بطلب استضافة مونديال الشباب بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد كالوشا - محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر – ديان ميليج - مروان داوود

الهجوم: أحمد أمين "أوفا" – رفيق كابو

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاقو يعقوبو - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار – محمد بسيوني

الوسط: محمد فتحي –– محمود سيد

أمامهما: محمود قاعود - كريم بامبو – إسلام جابر

الهجوم: أحمد ياسر

ويحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

إنبي الدوري المصري البنك الأهلي التشكيل
نرشح لكم
الدرجة الثانية – يحلم باللعب في الممتاز.. قصة مدافع بترول أسيوط الذي يعمل في منحل مباشر الدوري المصري - سموحة (0) (0) الإسماعيلي.. وإنبي (0) (0) البنك.. الأول يضيع مبكرا التشكيل – أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط لـ المقاولون فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي الخامس في نانت.. ليكيب تكشف راتب مصطفى محمد وترتيبه بين زملائه جدو لـ في الجول: في طفولتي الدورات الرمضانية كانت قبل الإفطار لعدم وجود أضواء الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – يحلم باللعب في الممتاز.. قصة مدافع بترول أسيوط الذي يعمل في منحل 6 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - سموحة (0) (0) الإسماعيلي.. وإنبي (0) (0) البنك.. الأول يضيع مبكرا 18 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط لـ المقاولون 29 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد سحبها من إندونيسيا.. إنفانتينو: الأرجنتين تقدمت بطلب استضافة مونديال الشباب 56 دقيقة | أمريكا
التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء