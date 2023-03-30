بعد سحبها من إندونيسيا.. إنفانتينو: الأرجنتين تقدمت بطلب استضافة مونديال الشباب

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

إنفانتينو

أوضح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأرجنتين تقدمت بطلب استضافة كأس العالم للشباب، وذلك بعد سحب شرف التنظيم من إندونيسيا.

قبل ساعات، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما من إندونيسيا (التفاصيل).

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه تلقى بالفعل طلب الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب بشكل رسمي.

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وأضاف "ترشيح الأرجنتين هو الوحيد الذي تم تقديمه بضمانات من الحكومة".

وأكمل "في غضون يومين أو ثلاثة أيام، يتعين على مجلس فيفا اتخاذ قرار بشأن منظم البطولة".

ووصف إنفانتينو الملف بأنه قوي للغاية.

وكانت قُرعة البطولة قد ألغيت بسبب رفض حاكم مقاطعة بالي استضافة إسرائيل تزامنًا مع وجود احتجاجات شعبية في البلاد.

ولن تتغير مواعيد إقامة البطولة التي من المنتظر أن تقام خلال الفترة بين 20 مايو إلى 11 يونيو.

تفاصيل الواقعة بالفيديو:

وكان مقررًا أن تُسحَب قُرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتم إلغائها في انتظار قرار بشأن النهائيات.

وصرّح واين كوستر حاكم مقاطعة بالي الإندونيسية أنه يرفض استضافة منتخب إسرائيل.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 20 مايو وتستمر حتى 11 يونيو في 6 مدن إندونيسية مختلفة.

وصرّح أريا سينولينجا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "أخشى أنه لو فقدت إندونيسيا حق تنظيم البطولة، فسيتم عزل إندونيسيا كرويًا عن العالم".

وتعرضت إندونيسيا للإيقاف عن أي أنشطة كروية سابقًا حتى مايو 2016 بسبب التدخُل الحكومي.

الأرجنتين جياني إنفانتينو إندونيسيا
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