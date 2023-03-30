التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي

مباشر الدوري المصري - سموحة أمام الإسماعيلي.. وسيراميكا يلتقي المقاولون وإنبي ضد البنك

التشكيل - ظهور صربي أول في وسط إنبي.. وأحمد ياسر يقود هجوم البنك الأهلي

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