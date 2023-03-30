التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي وسموحة

يقود حسام حسن هجوم سموحة في مواجهة الإسماعيلي خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ 22 من الدوري المصري

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية.

وفي المقابل يقود الثنائي: عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي هجوم الإسماعيلي.

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ويبدأ التونسي مالك بعيوي أساسيا في خط الوسط للمباراة الثانية على التوالي بصفوف سموحة.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي - بركات حجاج – أحمد حكم – أحمد جمال

الوسط: محمد عصام – محمود حليمو – مالك بعيوي

الهجوم: محمد سعيد – حسام حسن – مصطفى سعد

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

الوسط: كريم الديب – سيرج أكا – محمد حسن – محمد الشامي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي

ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 27 نقطة ودون خسارة في آخر 3 مباريات.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، وتعادل في آخر 4 مباريات بالدوري.

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