التشكيل - حسام حسن يقود سموحة.. وعبد الرحمن مجدي يجاور مدبولي في هجوم الإسماعيلي
الخميس، 30 مارس 2023 - 20:23
كتب : FilGoal
يقود حسام حسن هجوم سموحة في مواجهة الإسماعيلي خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ 22 من الدوري المصري
ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية.
وفي المقابل يقود الثنائي: عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي هجوم الإسماعيلي.
ويبدأ التونسي مالك بعيوي أساسيا في خط الوسط للمباراة الثانية على التوالي بصفوف سموحة.
وجاء تشكيل سموحة:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مغربي - بركات حجاج – أحمد حكم – أحمد جمال
الوسط: محمد عصام – محمود حليمو – مالك بعيوي
الهجوم: محمد سعيد – حسام حسن – مصطفى سعد
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي
الوسط: كريم الديب – سيرج أكا – محمد حسن – محمد الشامي
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي
ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 27 نقطة ودون خسارة في آخر 3 مباريات.
بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، وتعادل في آخر 4 مباريات بالدوري.