رينار مديرا فنيا لمنتخب سيدات فرنسا

الخميس، 30 مارس 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تعيين هيرفي رينار كمدير فني لمنتخب السيدات.

انتهت مهمة المدرب الفرنسي هيرفي رينار مع منتخب السعودية بشكل رسمي قبل يومين، حين أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على رحيل رينار بناء على رغبته.

وأفاد الاتحاد الفرنسي في بيان مقتضب: "رينار هو المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا للسيدات".

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ويمتد تعاقد رينار مع منتخب سيدات فرنسا إلى أغسطس 2024.

ولم يُدرب هيرفي رينار أي فريق للسيدات في مسيرته التدريبية من قبل.

ويستعد المنتخب الفرنسي للسيدات لخوض نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

المدرب البالغ 54 عاما سيخلف كورين دياكر التي أقيلت من منصبها بعد خلافات عديدة مع لاعبات منتخب فرنسا.

إقالة دياكر جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

قبل يومين، قال الاتحاد السعودي في بيان: "وافق مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وبحسب القناة الاخبارية السعودية، فإن رينار فسخ عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.

وأضافت التقارير أن هيرفي رينار أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

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