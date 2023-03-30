سكاي: إبراهيموفيتش قد يغيب عن ميلان حتى نهاية أبريل

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن أكثر من مباراة لفريقه.

ولم يصدر ميلان أي بيان رسمي حتى الآن ولكن يعتقد أنها ليست إصابة خفيفة وأنه قد يغيب عن معظم المباريات المقررة للفريق في أبريل، حسب سكاي.

وأصيب إبراهيموفيتش أثناء فترة التوقف الدولي. إذ كان من المفترض أن يلعب مع السويد ضد أذربيجان يوم الاثنين الماضي ولكن تم استبعاده بسبب بعض الإنزعاجات في الفخذ.

منذ عودته إلى إيطاليا، لم يتدرب إبرا مع الفريق وأظهرت الاختبارات التي خضع لها في ميلان مدى الإصابة التي سيتم تقييمها يوميا لتحديد مدة التعافي.

وبذلك سيغيب زلاتان عن مباراة نابولي الأحد المقبل ومن المرجح أن يغيب عن مباراة إمبولي أيضا يوم 7 أبريل.

وبالتأكيد لن يلعب في دوري أبطال أوروبا على أي حال لأن اسمه لا يتواجد في القائمة التي يخوض بها المدرب ستيفانو بيولي البطولة.

ولعب إبراهيموفيتش مباراته الأولى هذا الموسم في أواخر فبراير بعدما غاب لمدة ثمانية أشهر بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.

منذ هذا الوقت، خاض 4 مباريات في الدوري، وأصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما هز شباك أودينيزي قبل فترة التوقف الدولي.

بشكل عام، غاب زلاتان إبراهيموفيتش لمدة 620 يوما منذ عودته إلى ميلان وهذه هي الإصابة رقم 11 له مع الروسونيري.