أحمد مجاهد: لهذه الأسباب قلت "ليس كل ما يعرف يقال"

تحدث أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق عن الجدل الذي أثير عقب تصريحه الشهير بشأن تضارب موعد كأس العالم للأندية 2022 مع كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والذي حرم الأهلي من المشاركة في أول مباراة بلاعبيه الدوليين.

وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "تصريح ليس كل ما يعرف يقال الذي أثار الجدل؟ ليس كل ما يعرف يقال هو مجرد قول مأثور".

وأضاف "كان الحديث في الأروقة قبل كاس العالم للأندية، على إجراء تصويت من أجل تأجيل أمم إفريقيا، كانت المعلومة لدي لكن لا يصح أن أخرج للجماهير وأقول إن المكتب التنفيذي سيصوت على تأجيل بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون".

وكشف "تم دراسة اقتراح تأجيل كاس العالم للأندية لمدة 3 أو 4 أيام".

وأكمل "لا أشعر أن الأهلي ورطني حين أصدر بيانا ليشكرني بأن الفريق سيلعب البطولة كاملا، خاصة وأنه قبل أسابيع من انطلاق البطولة".

وشدد "لو تكرر الأمر معي 1000 مرة لن أفصح عن المعلومات التي كانت متوافرة لدي".

وأتم "تصميم الاتحاد الإفريقي على إقامة البطولة في موعدها، ووصول منتخب مصر إلى النهائي وتحديد فيفا لموعد مونديال الأندية، كلها أمور ليست في سلطتي".

وتعارض موعد كأس العالم للأندية مع الأيام الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وحين وصل منتخب مصر إلى النهائي ضد السنغال يوم 6 فبراير غاب نجوم الأهلي عن مباراة فريقهم ضد مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم 5 فبراير.