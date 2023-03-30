إنجاز غير مسبوق.. كفاراتسخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي لثالث مرة

الخميس، 30 مارس 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

كفيتشا كفاراتسخيليا - نابولي

حصد كفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، جائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإيطالي.

وفاز كفاراتسخيليا بالجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق بالمسابقة.

وتفوق كفاراتسخيليا على زميله الكوري كيم مين جاي مدافع نابولي، والفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس.

وكذلك الشاب ديستيني أودوجي ظهير أودينيزي، والفرنسي أرمان لاورينت مهاجم ساوسولو.

وسيتسلم كفاراتسخيليا الجائزة في ملعب دييجو مارادونا قبل مباراة نابولي وميلان يوم الأحد المقبل.

وحصد كفاراتسخيليا الجائزة لأول مرة في شهر أغسطس، ثم عاد لحصدها في فبراير ومارس على التوالي.

وفاز مين جاي بالجائزة في سبتمبر، فيما حصد البرتغالي رافاييل لياو جناح ميلان الجائزة في أكتوبر، وتوج مويس كين مهاجم يوفنتوس بالجائزة في نوفمبر، فيما تُوج النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي بالجائزة في يناير.

من جانبه، سجّل كفاراتسخيليا هدفًا خارقًا في شباك أتالانتا، وأتبعه بهدفٍ آخر أمام تورينو في شهر مارس.

ورفع كفاراتسخيليا رصيده إلى 14 هدفًا عمومًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بجانب صناعه 16 هدفًا.

نابولي كفيتشا كفاراتسخيليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
توتوسبورت: لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي ومستعد لتقديم تضحيات الخامس في نانت.. ليكيب تكشف راتب مصطفى محمد وترتيبه بين زملائه يوفنتوس متفائل بعد الفحوصات الطبية لـ بوجبا مونت كارلو: عملية جراحية تنهي موسم عز الدين أوناحي تقرير: زياش في الطريق إلى نابولي ضمن صفقة تبادلية نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول.. هالاند يغييب عن تدريبات سيتي سكاي: الكشف عن تفاصيل تجديد عقد جيرو مع ميلان
أخر الأخبار
كيما أسوان يفسخ تعاقده مع علي عاشور 2 دقيقة | الدرجة الثانية
إنجاز غير مسبوق.. كفاراتسخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي لثالث مرة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتوسبورت: لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي ومستعد لتقديم تضحيات 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخامس في نانت.. ليكيب تكشف راتب مصطفى محمد وترتيبه بين زملائه 36 دقيقة | المحترفون
يوفنتوس متفائل بعد الفحوصات الطبية لـ بوجبا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: عملية جراحية تنهي موسم عز الدين أوناحي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: زياش في الطريق إلى نابولي ضمن صفقة تبادلية ساعة | ميركاتو
نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء