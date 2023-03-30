إنجاز غير مسبوق.. كفاراتسخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي لثالث مرة

حصد كفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، جائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإيطالي.

وفاز كفاراتسخيليا بالجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق بالمسابقة.

وتفوق كفاراتسخيليا على زميله الكوري كيم مين جاي مدافع نابولي، والفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس.

وكذلك الشاب ديستيني أودوجي ظهير أودينيزي، والفرنسي أرمان لاورينت مهاجم ساوسولو.

وسيتسلم كفاراتسخيليا الجائزة في ملعب دييجو مارادونا قبل مباراة نابولي وميلان يوم الأحد المقبل.

وحصد كفاراتسخيليا الجائزة لأول مرة في شهر أغسطس، ثم عاد لحصدها في فبراير ومارس على التوالي.

وفاز مين جاي بالجائزة في سبتمبر، فيما حصد البرتغالي رافاييل لياو جناح ميلان الجائزة في أكتوبر، وتوج مويس كين مهاجم يوفنتوس بالجائزة في نوفمبر، فيما تُوج النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي بالجائزة في يناير.

من جانبه، سجّل كفاراتسخيليا هدفًا خارقًا في شباك أتالانتا، وأتبعه بهدفٍ آخر أمام تورينو في شهر مارس.

ورفع كفاراتسخيليا رصيده إلى 14 هدفًا عمومًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بجانب صناعه 16 هدفًا.