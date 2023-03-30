توتوسبورت: لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي ومستعد لتقديم تضحيات

الخميس، 30 مارس 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - أودينيزي

يرغب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر المعار من تشيلسي في الاستمرار مع الفريق الإيطالي.

ويستعد لوكاكو لتقديم تضحيات بتخفيض راتبه من أجل الاستمرار مع فريق إنتر.

وعاد لوكاكو -29 عاما- إلى إنتر الصيف الماضي على سبيل الإعارة بقيمة 8 ملايين يورو.

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وكشفت صحيفة توتوسبورت أن لوكاكو أبلغ إنتر أنه على استعداد لخفض راتبه من أجل الاستمرار مع النادي.

ويحصل لوكاكو على 12 مليون يورو في الموسم مع إنتر.

وأشار التقرير أن خطوة لوكاكو مهمة لجعل إنتر يفكر مجددا في التفاوض على صفقة إعارة جديدة.

وكلف لوكاكو تشيلسي حوالي 113 مليون يورو في أغسطس 2021 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

وخاض لوكاكو 15 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف فقط.

إنتر تشيلسي لوكاكو الدوري الإيطالي
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