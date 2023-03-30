الخامس في نانت.. ليكيب تكشف راتب مصطفى محمد وترتيبه بين زملائه

يتواجد مصطفى محمد في المركز الخامس بقائمة أعلى لاعبي نانت تقاضيًا للأجور.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قائمة الأجور الشهرية للاعبي الفريق الفرنسي قبل الضرائب.

ويتقاضى مصطفى محمد 100 ألف يورو شهريًا، وهو في المركز الخامس رفقة 4 لاعبين آخرين.

ويتصدر القائمة الدولي الفرنسي السابق موسى سيسوكو الذي يتقاضى 310 ألف يورو.

ويأتي من خلفه الجزائري أندي ديلور القادم في سوق الانتقالات الشتوية، إذ يتقاضى 180 ألف يورو شهريًا.

وفي المركز الثالث يظهر القائد ألبان لافونت حارس مرمى نانت الذي يتقاضى 150 ألف يورو شهريًا.

ويظهر النيجيري موسيس سيمون في المركز الرابع براتب 120 ألف يورو شهريًا.

ويتشارك مصطفى محمد في المركز الخامس مع الرباعي: نيكولاس بالويس، وفلورين موليه، وبيدرو تشيريبيّا، وأندري جيروتو.

وذكر التقرير أن الوافدين الجدد: مصطفى محمد، وديلور، وموليه "يُزعج" التسلسل الهرمي لرواتب الفريق.

محمد (25 عامًا) انضم إلى نانت مطلع الموسم قادمًا من جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة.

وسجل مصطفى محمد 9 أهداف وصنع 5 في 41 مباراة مع نانت هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن مصطفى محمد سيعود إلى جالاتاسراي بنهاية الموسم وأنه لن ينضم بشكل نهائي إلى نانت.