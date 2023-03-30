يوفنتوس متفائل بعد الفحوصات الطبية لـ بوجبا

الخميس، 30 مارس 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس - تورينو

خضع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لفحوصات طبية أمس الأربعاء، وشعر النادي بتفاؤل بشأن حالة اللاعب.

ورغم تفاؤل يوفنتوس، يدرك النادي أن عودة بوجبا لا تزال بعيدة بعض الشيء.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن خضوع بوجبا لعدة اختبارات طبية أمس الأربعاء.

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وأظهرت الفحوصات تحسن إيجابي في حالة بوجبا الطبية.

ويشعر يوفنتوس بتفاؤل حذر بشأن حالة لاعب الوسط الفرنسي، لكن لا تزال عودته للمشاركة لم تتحدد حتى الآن.

وأثار بوجبا غضب جماهير يوفنتوس بسبب عدم الاستفادة من الصفقة منذ إتمامها.

وكان بوجبا قد تعرض لإصابة عقب إتمام الصفقة قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتطلبت إصابة بوجبا الخطيرة في الركبة عملية جراحية في سبتمبر الماضي.

وغاب بوجبا عن الملاعب منذ ذلك الحين، وشارك في مباراتين فقط لمدة 35 دقيقة قبل أن يتم استبعاده مجددا بسبب إصابة جديدة.

وتعرض بوجبا لإصابة خلال تدريبات يوفنتوس خلال ممارسة الركلات الحرة في التدريبات.

يوفنتوس بوجبا فحوصات طبية
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