مونت كارلو: عملية جراحية تنهي موسم عز الدين أوناحي

الخميس، 30 مارس 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

انتهى موسم الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا بسبب الإصابة.

أوناحي انضم إلى مارسيليا قادما من أنجيه في يناير الماضي بعد تألقه في كأس العالم 2022.

وبحسب إذاعة راديو "مونت كارلو الفرنسية، فإن أوناحي سيخضع لعملية جراحية بعد كسر في إصبع قدمه.

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وأوضح التقرير أن لاعب مارسيليا سيغيب لمدة شهرين ما يعني انتهاء موسمه إلا في حالة حدوث معجزة.

وشارك أوناحي في فوز المغرب على البرازيل بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي لكنه خرج بسبب الإصابة.

وأعلن نادي مارسيليا إصابة لاعبه الشاب بكسر في إصبع قدمه.

ولعب أوناحي دورا في تحقيق منتخب أسود الأطلس لأول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، في مباراة جمعتهما بالمغرب وانتهت بالفوز 2-1.

وبات المغرب أيضا ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

صاحب الـ 22 عاما لعب 9 مباريات مع مارسيليا وسجل هدفا وحيدا.

منتخب المغرب عز الدين أوناحي
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