تقرير: زياش في الطريق إلى نابولي ضمن صفقة تبادلية

الخميس، 30 مارس 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي - ليل

بات المغربي حكيم زياش قريبا من الانتقال لصفوف نابولي في الصيف المقبل.

ويمتد تعاقد الدولي المغربي مع تشيلسي في صيف 2025.

وبحسب "كالتشيو نابولي" فإن زياش قد ينتقل لصفوف متصدر الدوري الإيطالي بداية من الموسم المقبل في صفقة تبادلية.

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وأوضحت التقارير أن نابولي يسعى لاستغلال رغبة تشيلسي في ضم المكسيكي إيرفنج لوزانو لحسم صفقة صانع الألعاب المغربي.

وكشفت التقارير أن نابولي سيحصل على خدمات زياش إضافة إلى مقابل مادي للتخلي عن خدمات لوزانو لصالح البلوز.

اللاعب الدولي المكسيكي انضم إلى نابولي من أيندهوفن في صيف 2019 وينتهي تعاقده في 2024.

وشارك لوزانو مع نابولي في 146 مباراة مع نادي الجنوب، وسجل 30 هدفا في جميع المسابقات.

في المقابل تعاقد تشيلسي مع حكيم زياش قادما من أياكس في صيف 2020 مقابل نحو 40 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ30 عاما مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 19 مباراة فقط وصنع هدفا وحيدا بجميع المسابقات.

حكيم زياش لوزانو
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