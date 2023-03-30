سكاي: الكشف عن تفاصيل تجديد عقد جيرو مع ميلان

الخميس، 30 مارس 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

هدف أوليفييه جيرو أمام تورينو

حسم نادي ميلان موقفه من استمرار أوليفيه جيرو مع الفريق بعد اجتماع ناجح بين الطرفين.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أنها مسألة أيام فقط قبل إعلان تمديد تعاقد جيرو مع ميلان.

وعقد فينتشنزو مورابيتو ومايكل مانويلو ممثلي جيرو اجتماعا مع ميلان أمس الأربعاء بحثا عن اتفاق بشأن شروط العقد الجديد.

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وأشار التقرير إلى أن الأمور سارت على مايرام، ووافق جيرو على التجديد لمدة موسم مع ميلان.

وكشفت سكاي عن توقيع جيرو بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليون يورو في الموسم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 300 ألف يورو في صورة مكافآت، والتي يصعب الوصول إليها بسهولة وترتبط بأدائه.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن صفقة المهاجم الفرنسي خلال أيام قبل مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم ميلان بمواجهة نابولي في ربع نهائي دوري الأبطال.

ونجح جيرو في تسجيل 12 هدفا وصنع ستة آخرين خلال 34 مباراة خاضهم هذا الموسم.

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