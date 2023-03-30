تقرير: بييلسا في محادثات متقدمة لتولي تدريب منتخب أوروجواي

الخميس، 30 مارس 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

اقترب مارسيلو بييلسا من العودة لعالم التدريب، ووجهته المقبلة قد تكون منتخب أوروجواي.

وتبحث أوروجواي عن مدرب بعد إقالة دييجو ألونسو من منصبه عقب توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وتولى مارسيلو برولي المهمة بشكلٍ مؤقت خلال مباراتي اليابان وكوريا الوديتين في توقف مارس الجاري.

وذكرت صحيفة "الأوبسيربادور" الأوروجوائية أن بييلسا دخل في محادثات مكثفة مع مسؤولي اتحاد الكرة.

المدرب الأرجنتيني غير مرتبط بتدريب أي فريق منذ رحيله عن ليدز يونايتد الإنجليزي في فبراير من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن بييلسا يقضي الكثير من الوقت في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وقد أبدى اهتمامًا بالمشروع.

وفكرت أوروجواي في استقدام الأرجنتيني الآخر مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لـ ريفر بليت، لكن الخطوة صعبة التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر عائق أمام استقدام بييلسا سيكون الجانب المادي، إذ يتقاضى الجهاز الفني كاملًا لـ بييلسا 6 ملايين دولار سنويًا.

ويعتمد بييلسا على عدد ضخم من المساعدين والمحليين يصل أحيانًا إلى 14 فردًا.

في المقابل، ميزانية اتحاد الكرة في أوروجواي للمدربين السابقين: أوسكار تاباريز، ودييجو ألونسو، بلغت مليون و800 ألف دولار سنويًا.

التقرير أشار إلى أن العرض يمكن أن يصل إلى 3 ملايين دولار، ولكنه لا يزال بعيدًا أيضًا عن الراتب الاعتيادي لـ بييلسا.

ويسعى اتحاد الكرة في أوروجواي إلى إغراء بييلسا بمشروع رياضي مثير وطويل الأمد يعرف تطوير اللاعبين الشبان الموهوبين في المنتخب.

وكان بييلسا قريبًا من تولي تدريب أتليتك بلباو مطلع الموسم، لكنه المرشح الذي اتفق معه لم يفز بانتخابات رئاسة النادي.

ويمتلك بييلسا (67 عامًا) تجربتين سابقتين مع المنتخبات، الأولى مع بلاده الأرجنتين بين 1998 و2004، والثانية مع تشيلي بين 2007 و2011.

كما تولى بييلسا خلال مسيرته تدريب العديد من الأندية مثل نيولز أولد بويز، وكلوب أمريكا، وفيليز سارسفيلد، وإسبانيول، وأتليتك بلباو، وأوليمبيك مارسيليا، ولاتسيو، وليل.

وتعادلت أوروجواي أمام اليابان يوم 24 مارس 1-1، ثم فازت على كوريا الجنوبية 2-1 يوم 28 مارس.

وودعت أوروجواي كأس العالم 2022 من دور المجموعات بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية في مجموعة ضمت البرتغال وغانا.

وترغب أوروجواي في استقدام مدير فني كبير قبل بدء تصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل.

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