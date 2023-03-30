فووت ميركاتو: أمرابط مازال ضمن اهتمامات ليفربول رغم تحديد وجهته المفضلة

الخميس، 30 مارس 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - سفيان أمرابط

مازال المغربي سفيان أمرابط ضمن اهتمامات ليفربول لضمه في الموسم المقبل.

ويرغب ليفربول في تدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب "فووت ميركاتو" الفرنسي فإن أمرابط مازال ضمن اهتمامات يورجن كلوب مدرب ليفربول رغم تحديد اللاعب لوجهته المفضلة.

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وأوضحت التقارير أن الدولي المغربي يرغب في اللعب بقميص برشلونة بداية من الموسم المقبل.

أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، ذكر في أن وكلاء أمرابط مازالو على اتصال مع إدارة برشلونة.

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق عن كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيورنتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من السوق".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط خاض 90 مباراة بقميص الفيولا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب صاحب ال26 عام ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي

فيورنتينا ليفربول سفيان أمرابط
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