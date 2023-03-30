رئيس اتحاد جدة يعلق على مفاوضات دي ماريا

الخميس، 30 مارس 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - فرنسا

علق أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة على أنباء التفاوض مع آنخيل دي ماريا.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى دخول اتحاد جدة في منفاوضات جادة مع نجم المنتخب الأرجنتني لضمه في الموسم المقبل.

وقال الحائلي عبر قناة "إم بي سي أكشن": "التفاوض مع دي ماريا؟ الدوري أصبح قويا للغاية. نخطط لضم لاعبين على هذا الوزن وأكبر من ذلك. الموسم المقبل اللوائح تتيح التعاقد مع 8 لاعبين أجانب وقد يتم زيادتهم وإذا كنت تريد الصدارة عليك بالتخطيط جيدا".

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وأضاف "تركيزنا منصب في الوقت الحالي على مسابقتي الدوري وكأس الملك والحديث عن الصفقات أو أي شيء يتعلق بالموسم المقبل سيكون في الوقت المناسب".

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية المسوم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف الحائلي عن اقتراب ناديه من الحصول على الرخصة الآسيوية وأوضح " "استوفينا جميع متطلبات الرخصة الآسيوية ورفعنا الطلب إلى رابطة الدوري وخلال أيام سيُعلن حصول الاتحاد على الرخصة".

وواصل "كان ينقصنا المعيار المالي وتم استيفائه بالكامل. الرخصة الآسيوية كلفتنا نحو 120 مليون ريال سعودي".

ولن يستطيع اتحاد جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا دون الحصول على الرخصة الآسيوية.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

دي ماريا اتحاد جدة أنخيل دي ماريا - يوفنتوس
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