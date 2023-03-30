"أقارب".. يحيى خالد وبكار يكشفان لـ في الجول مفاجأة لا يعرفها أحد

الخميس، 30 مارس 2023 - 11:54

كتب : أحمد العريان

يحيى خالد - عمر الوكيل "بكار"

كشف يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري عن مستجدات إصابته والموعد المحتمل لعودته، كما تحدث عمر الوكيل "بكار" لاعب الزمالك عن المواجهات المرتقبة مع الأهلي.

وتواجد يحيى خالد وبكار في بطولة O West الرمضانية في حضور كاميرا FilGoal.com التي أجرت حوارًا معهما.

وكشف ثنائي منتخب مصر عن مفاجأة لا يعرفها الكثير من الجماهير، وهي صلة القرابة التي تجمعهما.

يحيى خالد عمر الوكيل بكار
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 30 مارس 2023.. عودة الدوري المصري والمرحلة الختامية لليد كرة يد - بخمسة أهداف مصرية.. بوخارست يودع أبطال أوروبا رغم الفوز على كييل كرة يد - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات كرة يد - الانتصار الثاني.. منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر في الدورة الودية كرة يد - منتخب مصر للناشئين يفتتح الدورة الودية بفوز كبير على السعودية كرة يد - الزمالك يضرب بفارق 20 ويتأهل لملاقاة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر كرة يد - الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة.. جدول مباريات المرحلة النهائية لـ دوري المحترفين كرة يد - تبدأ 30 مارس.. مواعيد المرحلة النهائية لدوري المحترفين
أخر الأخبار
رئيس اتحاد جدة يعلق على مفاوضات دي ماريا 12 دقيقة | ميركاتو
انتهاء حلم إندونيسيا في تنظيم كأس العالم بسبب إسرائيل 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أقارب".. يحيى خالد وبكار يكشفان لـ في الجول مفاجأة لا يعرفها أحد 28 دقيقة | كرة يد
جدو لـ في الجول: في طفولتي الدورات الرمضانية كانت قبل الإفطار لعدم وجود أضواء 39 دقيقة | الكرة المصرية
الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة 52 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
7 مدن جزائرية تستضيف دورة الألعاب العربية ساعة | الوطن العربي
ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء