"أقارب".. يحيى خالد وبكار يكشفان لـ في الجول مفاجأة لا يعرفها أحد

كشف يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري عن مستجدات إصابته والموعد المحتمل لعودته، كما تحدث عمر الوكيل "بكار" لاعب الزمالك عن المواجهات المرتقبة مع الأهلي.

وتواجد يحيى خالد وبكار في بطولة O West الرمضانية في حضور كاميرا FilGoal.com التي أجرت حوارًا معهما.

وكشف ثنائي منتخب مصر عن مفاجأة لا يعرفها الكثير من الجماهير، وهي صلة القرابة التي تجمعهما.

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