جدو لـ في الجول: في طفولتي الدورات الرمضانية كانت قبل الإفطار لعدم وجود أضواء

استرجع محمد ناجي "جدو" مدرب المقاولون العرب ونجم منتخب مصر السابق، ذكريات الطفولة مع الدورات الرمضانية.

وتواجدت كاميرا FilGoal.com في دورة O West وأجريت حوارًا مع جدو عن ذكرياته مع الطفولة، وعن بدايته في مسيرة التدريب في الجهاز الفني لـ شوقي غريب في المقاولون العرب.

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