الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة

يرى محمد الشرع المتحدث الرسمي لنادي الجيش الملكي أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" بشأن شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية رأسًا على عقب، بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" باعتبار فيوتشر فائزًا على أسكو كارا التوجولي.

وقال الشرع عبر موقع "winwin" القطري: "قرار كاف بعثر أوراق المجموعة وبات لزاما على الفريق العودة بنتيجة إيجابية من توجو أمام أسكو كارا لضمان التأهل للدور ربع النهائي".

وأضاف "كاف كان مطالبا بالحسم في موضوع شكوى فيوتشر قبل خوض مباريات الجولة الثانية، لتتحدد معالم المجموعة مبكرا، ويتسنى للأندية خوض مبارياتها المتبقية على ضوء قرار لجنة الانضباط بالكاف، وليس الانتظار حتى خوض مباريات الجولة الخامسة، ومنح نقطتين إضافيتين و3 أهداف في رصيد فيوتشر الذي بات اليوم متصدرًا للمجموعة"

واختتم "فريقنا بات مطالبًا بتجنب الهزيمة على الأقل، لضمان تأهله للدور المقبل، أو البحث عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وخوض مباراة ربع النهائي مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة مع الاستفادة من ميزة لعب مباراة الإياب بالرباط".

وقرر كاف اعتبار فيوتشر فائزًا في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 3-0، بدلًا من نتيجتها الأصلية 1-1.

ما العواقب؟

أول نتيجة لهذا القرار، هو تأثير سلبي على الجيش الملكي المغربي.

الجيش الملكي صاحب الـ10 نقاط، كان ضامنًا للتأهل قبل الجولة السادسة -الأخيرة-، لكن مع هذا القرار، بات من الممكن أن يودع المسابقة في الجولة الأخيرة.

النتيجة السلبية الثانية جاءت على عاتق بيراميدز الذي كان يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة أمام فيوتشر ليضمن تأهله، لكن هذا الوضع لم يعد قائمًا الآن.

فيوتشر كذلك لم يستفد بنقطتين إضافيتين فقط، بل بفارق هدفين إضافيين في جعبته.

ما ترتيب المجموعة الجديد؟

1- فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0).

2- الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5.

3- بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3.

4- أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

بعد الحكم لصالحه، بات الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

كان ذلك مستحيلًا حسابيًا قبل الحكم لصالح فيوتشر، لكن الآن بات ذلك ممكنًا.

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

حتى اللحظة، يتفوق فيوتشر بفارق الأهداف، ولذلك إن خسر، فيجب أن يكون بنتيجة تحافظ على هذا التفوق.

وبالتالي خسارة فيوتشر قد تسمح لنا برؤية ثنائي مصري في ربع النهائي، ولكن بعد مراجعة فارق الأهداف مع الجيش الملكي.