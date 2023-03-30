7 مدن جزائرية تستضيف دورة الألعاب العربية

الخميس، 30 مارس 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

دورة الالعاب العربية

تستضيف 7 مدن جزائرية منافسات دورة الألعاب العربية في دورتها المقبلة.

وتحتضن الجزائر منافسات النسخة المقبلة من دورة الألعاب العربية في يوليو المقبل.

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن تحديد مدن: الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران وتيبازة والبليدة وتيزي وزو لاستضافة منافسات دورة الألعاب العربية.

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وتستعد الجزائر لاستضافة منافسات دورة الألعاب العربية للمرة الثانية بعد احتضان دورة عام 2014.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الجزائرية أن دورة الألعاب العربية ستشهد مشاركة أزيد من 3500 رياضي من 22 دولة عربية سيتنافسون في 21 لعبة رياضية.

يذكر أن الجزائر استضافت النسخة الأخيرة من دورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".

وأنهت البعثة المصرية منافسات دورة البحر المتوسط بحصد 51 ميدالية متنوعة منهم 13 ذهبية و15 فضية و23 برونزية.

دورة الألعاب العربية
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