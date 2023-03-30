موندو ديبورتيفو: أرسنال يفتح ملف جارسيا مجددا

الخميس، 30 مارس 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

جول كوندي - إيريك جارسيا

فتح أرسنال ملف التعاقد مجددا مع إريك جارسيا مدافع برشلونة خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن أرسنال حاول ضم جارسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكن المدافع الإسباني رفض الرحيل.

وأوضحت التقارير أن الوصول المحتمل لـ إينيجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو دفعت أرسنال لإعادة التفكير في ضم جارسيا.

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وأشارت إلا أن موقف اللاعب أيضا قد يتغير ويوافق على العرض اللندني في حال إتمام برشلونة التعاقد مع مارتينيز.

جارسيا صاحب الـ 22 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين في جميع المسابقات.

المدافع الشاب انضم لصفوف برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر.

ويملك جارسيا خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي بعد تجربته مع مانشستر سيتي الذي لعب معه 35 مباراة وحصل معه على 3 ألقاب للدوري قبل انتقاله لبرشلونة.

برشلونة أرسنال جارسيا
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