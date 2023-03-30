مواعيد مباريات الخميس 30 مارس 2023.. عودة الدوري المصري والمرحلة الختامية لليد

تستأنف مباريات الدوري المصري من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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الدوري المصري

يشهد اليوم الخميس خوض ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في التاسعة والربع مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف إنبي فريق البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يحل المقاولون العرب ضيفا على سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت على ملعب السلام، ولن يذاع اللقاء مباشرة.

كرة يد

تنطلق منافسات المرحلة الختامية من مسابقة دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

ويلعب سبورتنج أمام البنك الأهلي في تمام التاسعة مساء.

وفي نفس التوقيت يواجه الزمالك فريق سموحة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الأهلي وفريق طلائع الجيش.