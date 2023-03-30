الإصابة مع منتخب المغرب تنهي موسم حارس الوداد

انتهى موسم أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الوداد بسبب الإصابة.

وتعرض التكناوتي لإصابة قوية في الركبة قبل مواجهة منتخب بلاده أمام البرازيل.

وخضع التكناوتي لجراحة ناجحة على مستوى الركبة.

وسيغيب الحارس الدولي المغربي لمدة 7 أسابيع إضافة إلى أسبوعين لاستعادة لياقتة البدنية ما يعني نهاية موسم حارس الوداد.

وسيعتمد الوداد على يوسف مطيع الحارس البديل لتعويض غياب أحمد رضا التكناوتي.

منتخب المغرب فاز على البرازيل بهدف دون قبل أن يتعادل مع بيرو سلبيا خلال فترة التوقف الدولي.

ويعد التكناوتي أحد العناصر المؤثرة التي يعول عليها جاريدو خاصة قبل مباراة الرجاء وكذلك منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 42 نقطة بفارق أقل نقطتين عن الجيش الملكي متصدر الترتيب برصيد 44 نقطة.

فيما يتواجد الرجاء في المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 20 جولة في الموسم الحالي.