كرة طائرة - سيدات الأهلي والزمالك إلى نهائي الدوري

تأهل فريقا سيدات الأهلي والزمالك إلى نهائي الدوري الممتاز.

وكرر الأهلي فوزه على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل في سلسلة مباريات نصف النهائي.

ودون حاجة إلى مباراة فاصلة كرر الزمالك أيضا فوزه على وادي دجلة بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويقام نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي أن الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة الاتحاد السكندري.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية التي لم يحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعدها حتى الآن.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

وعلى صعيد آخر تتنافس فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة والصيد في نصف نهائي كأس مصر المقرر انطلاقه يوم الأحد 9 أبريل المقبل.

وجاء جدول كأس مصر للسيدات كالآتي:

الجولة الأولى: الأحد 9 أبريل

الأهلي × وادي دجلة (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الزمالك × الصيد (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الجولة الثانية: الإثنين 10 أبريل

وادي دجلة × الأهلي (9 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

الصيد × الزمالك (11 مساء) صالة 6 أكتوبر الدولية

وتقام المباراة الفاصلة إن وجدت يوم الأربعاء 12 من شهر أبريل المقبل.