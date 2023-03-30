كرة سلة - تأهل الأهلي والاتحاد لنصف نهائي دوري السوبر.. وتأجيل صعود الزمالك

تأهل فريقا رجال الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد فوز كل منهما بثلاث مباريات في سلسلة مواجهات ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتصالات 3-0 في المواجهات المباشرة بينهما، بينما حقق الاتحاد الفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج في المباراة الثالثة بينهما بنتيجة 98-53 ليضمن الأخضر تأهله لنصف النهائي.

وينتظر الاتحاد المتأهل من مواجهة سموحة ضد الجزيرة في نصف النهائي.

أما الأهلي فحقق فوزه الثالث على الاتصالات بنتيجة 90-65 ليحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف النهائي.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

وتأجل صعود الزمالك إلى نصف النهائي، بعد الخسارة في المباراة الثالثة أمام طلائع الجيش بنتيجة 84-78.

ويتقدم الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في سلسلة مباريات ربع النهائي.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء غدا الخميس، ويحتاج الزمالك الفوز للتأهل، بينما طلائع الجيش يحتاج للفوز لخوض مباراة فاصلة.

أما سموحة فتغلب على الجزيرة بنتيجة 76-65 في المواجهة الثالثة بين الفريقين.

ويتقدم سموحة في سلسلة ربع النهائي بنتيجة 2-1 على الجزيرة قبل المواجهة الرابعة بينهما غدا الخميس.

وتنطلق سلسلة نصف النهائي بداية من يوم 6 أبريل المقبل.