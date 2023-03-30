الهلال يستعيد هدافه "ليليبو" قبل مواجهة الأهلي

استعاد الهلال خدمات الكونغولي مكابي ليليبو قبل المواجهة المصيرية أمام الهلال.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في تمام التاسعة من مساء السبت على استاد القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الهلال وصول ليليبو غلى القاهرة وانضمامه لبعثة الفريق عقب فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

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ويتصدر ليليبو ترتيب هدافي الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 أهداف من اصل 6 سجلها الفريق السوداني.

ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز للتأهل إلى ربع النهائي أو الخسارة بفارق هدف فقط بخلاف نتيجة 1-0 التي تصعد بالأهلي.

فيما يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بحسم الهلال بهدف دون مقابل سجله ليليبو من ركلة حرة مباشرة.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلي يحل ثالثا بـ 7 نقاط قبل المباراة المرتقبة في الجولة الأخيرة.