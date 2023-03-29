ليكيب: سان جيرمان متشائم بشأن بقاء ميسي.. وتفاصيل عرض الهلال له ولـ راموس

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ليونيل ميسي

يشعر باريس سان جيرمان بالتشاؤم حيال إمكانية بقاء ليونيل ميسي في صفوف الفريق الموسم المقبل عقب نهاية تعاقده.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

الهلال
باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان بدأ مفاوضات التجديد مع ميسي وسيرجيو راموس كذلك ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان يشعر بالتشاؤم حيال موقف ميسي ويرى مسؤولو الفريق أن رحيله أقرب من فكرة تجديد تعاقده.

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وذكر التقرير أن تفكير سان جيرمان بقانون اللعب المالي النظيف الذي يحيط بمفاوضات التجديد يزعج ميسي.

في السياق ذاته أوضح التقرير أن ميسي وراموس يملاكان عروضا ضخمة من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الهلال قدم عرضا لميسي لمدة عامين يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع النصر والبالغ 200 مليون يورو.

فيما حصل راموس على عرض من الهلال يصل لـ30 مليون يورو أي أكثر بأربعة أضعاف مما يحصل عليه حاليا مع سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي وراموس مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وكان الثنائي انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع برشلونة وريال مدريد.

راموس ميسي الهلال سان جيرمان
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