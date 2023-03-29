مران الأهلي – انتظام معلول وثماني منتخب مصر.. وتحديد موعد عودة ديانج وتاو

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق عقب فراغهم من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي مالاوي.

كما انتظم علي معلول في تدريبات الأهلي عقب فراغه من الشماركة مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية.

واستأنف الأهلي تدريباته تحضيرا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما سيصل الثنائي بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا والمالي أليو ديانج غدا الخميس تحضيرا لمواجهة الهلال.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استغرقت قرابة نصف الساعة، قبل خوض التدريبات الجماعية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الألعاب البدنية وملعب مختار التتش لمدة 30 دقيقة مع بداية المران، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية وفنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

في المقابل أدى محمود متولي تدريبات بدنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المحدد للاعب.

وأدى متولي تدريبات بدنية في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويواصل متولي تدريبات التأهيل والمشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في تمام التاسعة من مساء السبت على استاد القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز للتأهل إلى ربع النهائي أو الخسارة بفارق هدف فقط بخلاف نتيجة 1-0 التي تصعد بالأهلي

فيما يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.